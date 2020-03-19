النشرة: اشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا عن اشتداد وطأة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ يوم أمس، ويلف المنطقة موجة من البرد القارس مع تساقط الثلوج على شبعا ومحيطها ابتداء من ارتفاع 1400 وما فوق ووصلت سماكتها إلى خمسة سنتمترات.
تجدر الإشارة الى أن لبنان يشهد طقسا عاصفا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويتوقع ان يستمر الطقس العاصف بالساعات المقبلة، مع مزيد من انخفاض في درجات الحرارة، خصوصا في منطقة البقاع حيث ستنخفض الى ما دون الصفر ليلا، مع تساقط للثلوج على ارتفاع ألف و200 متر وما فوق.
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