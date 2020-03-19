النشرة: اشتداد وطأة العاصفة في حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ عن اشتداد وطأة المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة منذ يوم أمس، ويلف المنطقة موجة من البرد القارس مع ​تساقط الثلوج​ على شبعا ومحيطها ابتداء من ارتفاع 1400 وما فوق ووصلت سماكتها إلى خمسة سنتمترات.

تجدر الإشارة الى أن ​لبنان​ يشهد طقسا عاصفا مع انخفاض ملحوظ ب​درجات الحرارة​ ويتوقع ان يستمر ​الطقس​ العاصف ب​الساعات​ المقبلة، مع مزيد من انخفاض في درجات الحرارة، خصوصا في ​منطقة البقاع​ حيث ستنخفض الى ما دون الصفر ليلا، مع تساقط للثلوج على ارتفاع ألف و200 متر وما فوق.