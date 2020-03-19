مذكرة من مكية عن آلية تلقي الهبات والتبرعات المتصلة بمواجهة الفيروس

اصدر أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة حملت الرقم 95/م اعلن فيها عن "آلية تلقي الهبات والتبرعات المتصلة بمواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 الصادر في جلستة المنعقدة نهار الخميس 19/3/ و 2020 وذلك على الشكل التالي:
1- التبرعات المالية والنقدية، حساب مفتوح لدى، مصرف لبنان:
ليرة لبنانية; LB36 0999 0000 0001 0017 0036 1885
دورلا اميركي: LB88 0999 0000 0001 0027 0036 1885
جينية استرليني: LB50 0999 0000 0001 0057 0036 1885
يورو:LB80 0999 0000 0001 0697 0036 1885
2- الهبات المخصصة لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي
الحساب: حساب جاري رقم 719041200/هبات كورونا مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي
IBAN
ليرة لبنانية :LB40 0999 0000 0001 0017 1904 1200
اسم الحساب: حساب جاري رقم 719041190 هبات الموظفين العاملين في قسم الكورونا
IBAN
ليرة لبنانية: LB19 0999 0000 0001 0017 1904 1190
3- الهبات العينية: الهيئة العليا للإغاثة على عنوانها، مبنى ستاركو الوسط التجاري لمدينة بيروت بلوك C الطابق الثامن رثم الهاتف: 01/ 363052.
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