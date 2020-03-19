مذكرة من مكية عن آلية تلقي الهبات والتبرعات المتصلة بمواجهة الفيروس

اصدر أمين عام ​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ مذكرة حملت الرقم 95/م اعلن فيها عن "آلية تلقي الهبات والتبرعات المتصلة بمواجهة ​فيروس كورونا​ تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 الصادر في جلستة المنعقدة نهار الخميس 19/3/ و 2020 وذلك على الشكل التالي:

1- التبرعات المالية والنقدية، حساب مفتوح لدى، مصرف لبنان:

ليرة لبنانية; LB36 0999 0000 0001 0017 0036 1885

دورلا اميركي: LB88 0999 0000 0001 0027 0036 1885

جينية استرليني: LB50 0999 0000 0001 0057 0036 1885

يورو:LB80 0999 0000 0001 0697 0036 1885

2- الهبات المخصصة لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي

الحساب: حساب جاري رقم 719041200/هبات كورونا مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي

IBAN

ليرة لبنانية :LB40 0999 0000 0001 0017 1904 1200

اسم الحساب: حساب جاري رقم 719041190 هبات الموظفين العاملين في قسم الكورونا

IBAN

ليرة لبنانية: LB19 0999 0000 0001 0017 1904 1190

3- الهبات العينية: ​الهيئة العليا للإغاثة​ على عنوانها، مبنى ​ستاركو​ الوسط التجاري ل​مدينة بيروت​ بلوك C الطابق الثامن رثم الهاتف: 01/ 363052.