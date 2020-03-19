هاشم : لقد دق مسمار العمالة والخيانة في نعش دولة المؤسسات

أعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "يبدو ان ​الحكومة​ اكتفت بشكر الرئيس الأميركي ولم تنتبه الى ان ما حصل في قضية العميل ​عامر الفاخوري​ قضى على السيادة والهيبة والمؤسسات ولم تعد تنفع استقلالية او تبعية ​القضاء​"، مشيراً الى انه لقد "دق مسمار العمالة والخيانة في نعش دولة المؤسسات والمطلوب اليوم إطلاق سراح الموقوفين وأكثريتهم مظلومين من القضاء لا غيره، لقد قضي الامر اما ان يحاسب مرتكبوا هذا الجرم الوطني مهما علا شانهم ولتكشف كل المعطيات والخفايا وإلا على الوطن السلام بعد ان اصبحت الخيانة وجهة نظر".

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