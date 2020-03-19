وزير الداخلية: لا بد من التنويه بأداء المواطنين اللبنانيين الذين التزموا البقاء في منازلهم

أكد وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا بد من التنويه بأداء المواطنين اللبنانيين الذين التزموا البقاء في منازلهم عملاً بالتوجيهات حرصاً على سلامتهم وسلامة أحبائهم".

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