ابي رميا: المطلوب منع تجمعات العمال الاجانب تجنبا لتفشي كورونا

وجه عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي نداء الى البلديات واجهزة الدولة الإدارية والأمنية، مؤكداً أن "لبنان يعج بأعداد هائلة من العمال الأجانب وعدد لا يستهان به يقيم تجمعات مما يشكل خطرا على تفشي كورونا في مجتمعنا".
وأكد ابي رميا أن "المطلوب منع هذه التجمعات وتحميل كفلاء هؤلاء المسؤولية المادية والمعنوية والشخصية، لا يجب التهاون في هذا الموضوع".
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