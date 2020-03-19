المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: لا يجوز باي شكل من الاشكال التكتم على اي مصاب بالكورونا

ناشد مكتب ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​، في بيان، المواطنين والمقيمين والوافدين بـ"التعاون الكامل مع الهيئة الوطنية لمكافحة ​الكورونا​ واتخاذ الاحتياطات المشددة والتزام سبل ​الوقاية​ المطلوبة للحؤول دون تفشي فيروس الكورونا في وطننا، مما يحتم عليهم الامتثال الى توجيهات ​وزارة الصحة​ والجهات الطبية المختصة والمكوث في منازلهم وعدم التجمع وتجنب الاختلاط والتجول من دون ضرورة، ولا يجوز باي شكل من الاشكال التكتم على اي مصاب بهذا الفيروس الخطير حفظاً للأنفس وسلامة الوطن، من منطلق ان حفظ النفس والمجتمع واجب شرعي لا يجوز التهاون به".

ونوه المجلس بـ"قرار ​الحكومة اللبنانية​ بالتعويض عن المتضررين ومساعدة الاسر الفقيرة، ويشجب بشدة كل اشكال الاحتكار والاستغلال التي تصيب المواطنين في لقمة عيشهم ودوائهم واحتياجاتهم الضرورية"، مطالباً الحكومة بـ"مكافحة الاحتكار ولجم جشع المستغلين لحاجات الناس وضبط أسعار السلع الاستهلاكية ومحاسبة كل مستغل ومحتكر".