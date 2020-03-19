الرئيس الفلسطيني: تمكنا من حصر فيروس كورونا في أضيق نطاق

أعتبر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ خلال كلمة متلفزة، انه بـ"الرغم من محدودية الإمكانات، إلا أن الحكومة تمكنت حتى الآن، من حصر خطر ​فيروس كورونا​ المستجد في أضيق نطاق"، داعياً إلى "الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الحكومة والجهات المختصة والتعاون معها، ودعا ​القطاع الخاص​ إلى مشاركة الحكومة في مواجهة هذا الخطر".

ولفت عباس إلى أنه "أعطى توجيهاته منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين ​الوقاية​ للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس"، مؤكدا أنه "وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه ​الأزمة​ وكيفية معالجتها"، مشدداً على "ضرورة عدم التهويل أو خلق حالة من الهلع"، مبيناً أنه لا "يمكن التقليل من المخاطر التي يمكن أن يتسبب بها هذا الفيروس، ويجب الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية، ومتابعة إرشادات الحكومة عبر وسائل الإعلام الرسمية، والحذر من أي إشاعات أو ​أخبار​ غير موثوقة".