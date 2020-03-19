جونسون: الالتزام بنصائح الحكومة كان ضعيفا وقد نفرض إجراءات أشد صرامة

أعتبر ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، ان "​بريطانيا​ قد تفرض إجراءات أكثر صرامة في لندن لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​"، مشيراً الى ان "الالتزام بنصائح ​الحكومة​ بهذا الشأن في بعض مناطق العاصمة كان ضعيفا".

ولفت جونسون الى ان "بريطانيا تأمل في أن تتغلب على فيروس كورونا المستجد في غضون الأسابيع الـ 12 المقبلة إذا اتبع الناس نصائح الحكومة، وفي الوقت الحالي ينتشر المرض بطريقة لا يبدو أنه يستجيب لتدخلاتنا، وأعتقد أن مزيدا من التدابير التي نطلب من المواطنين اتخاذها سيمكننا من التغلب على الوباء خلال الأسابيع الـ 12 القادمة، وهذا ممكن لكنني ببساطة لا أستطيع أن أقول إن هذا مؤكد".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية، في وقت سابق، ان "عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في ​المملكة المتحدة​ ارتفع إلى 2626 حالة"، موضحة أن "الحالات زادت بواقع 676 شخصا أي بمعدل زيادة بنسبة 35%.