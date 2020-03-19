الصحة الإسرائيلية: تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ليصبح عدد المصابين 573

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية عن تسجيل 44 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 573 إصابة مؤكدة. في سياق آخر، قام جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "​الموساد​" بجلب 100 ألف وحدة اختبار لمواجهة تفشي انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 96 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، و وافقت الحكومة على هذا الإجراء بموجب قانون الطوارئ بعد أن رفضته لجنة برلمانية مسؤولة عن مثل هكذا قرارات. وقد وصفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس كورونا ب"الوباء العالمي".

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