الملك سلمان: نعيش مرحلة صعبة بتاريخ العالم ولكنها ستمر وتمضي رغم قسوتها

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، في كلمة له، "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ ​العالم​، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، وستتحول هذه ​الأزمة​ إلى تاريخ يثبت مواجهة ​الإنسان​، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية".

ولفت الملك الى ان "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة، لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك بادرتكم بالقول بأننا نمر بمرحلة صعبة، ضمن ما يمر به العالم كله، وسنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير".