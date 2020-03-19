الصحة الفرنسية: تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية، عن "تسجيل 108 ​وفيات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ​ضحايا​ العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الحالي، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 228700 شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9377، وتجاوز عدد المتعافين 86250 شخصا.