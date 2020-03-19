شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل للحكومة بإعلان مندوبيات لصرف مستحقات الحماية الاجتماعية للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى ملك، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاتصالات، والتضامن الاجتماعي، استكمالاً للإجراءات الوقائية التي اتخذتها كل أجهزة الدولة المصرية لحماية المواطنين والتعامل مع الوباء الذي أصاب جميع دول العالم.

وجاء مضمون البيان العاجل بسرعة التوجيه لهيئة البريد بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بالإعلان عن مندوبيات لصرف مستحقات برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للفقراء والبسطاء من أبناء الشعب في جميع القرى وفقاً للبيانات الموجودة لديها ، وذلك منعاً لانتقال العدوى بين هؤلاء المواطنين البسطاء الذين ليس لديهم الوعي الكافي لمنع انتقال العدوى والوقاية منها.

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وكانت وزارة الصحة والسكان ، ذكرت فى بيان لها إن المحافظين فى المحافظات التى تم فرض الحجر الصحى على العاملين بالمنشآت السياحية بها ملتزمون بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، والتأكد من أنها غير ناقلة للعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن عملية التطهير ستتم وفق إرشادات وزارة الصحة والسكان، على أن يتم استخدام وخلط واحد لتر كلور على 9 لترات مية، مع استخدام الرشاشات الظهرية سعة 10 لترات، ومواتير الرش، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام كلور تركيزه 5 %، مشيرة إلى أنه تم تجهيز العيادات والأطقم الطبية اللازمة لعمليات الحجر فى المحافظات.