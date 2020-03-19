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ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 69 حالة

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 69 حالة والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

ارتفع، عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن ليصل إلى 69 حالة، بمن فيها المتعافي.

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وجاء ذلك خلال تصريحات لوزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.

وأوضحت الوزارة أن أعداد المصابين توزعت بواقع 50 أردنيًا، بمن فيهم المتعافي، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.

وأشارت الوزارة، وفقًا للوكالة الرسمية، إلى أن إحدى الحالات الجديدة المصابة بالفيروس ”الفتاك“، هي من بين الحالات المحجور عليها في الفنادق.

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