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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 69 حالة والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
صورة أرشيفية
ارتفع، عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن ليصل إلى 69 حالة، بمن فيها المتعافي.
وجاء ذلك خلال تصريحات لوزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.
وأوضحت الوزارة أن أعداد المصابين توزعت بواقع 50 أردنيًا، بمن فيهم المتعافي، و6 فرنسيين، و4 عراقيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين.
وأشارت الوزارة، وفقًا للوكالة الرسمية، إلى أن إحدى الحالات الجديدة المصابة بالفيروس ”الفتاك“، هي من بين الحالات المحجور عليها في الفنادق.
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