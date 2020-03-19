الجيش الأمريكي يعلن استهداف حركة ”الشباب“الصومالية بـ5 غارات جوية

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم“، اليوم الخميس، تنفيذ 5 غارات جوية ضد مقاتلي حركة ”الشباب“ في إقليم شبيلي السفلي جنوب الصومال.

وأفادت قيادة ”أفريكوم“ في بيان، أنها نفذت بالتنسيق مع القوات الحكومية والقوات الأفريقية لدعم السلام في الصومال ”أميصوم“، 5 غارات جوية ضد مسلحي ”الشباب“ في مدينة جنالي في 16 و17 من شهر مارس/آذار الجاري.

وذكر البيان أن الغارات استهدفت منطقة كانت تُجرى فيها مناورات عسكرية لمقاتلي الحركة بالتزامن مع عمليات أمنية برية كانت تجريها القوات الحكومية والأفريقية في المدينة.

Advertisements

وقال مدير عمليات ”أفريكوم“ ويليام جايلير، إنه ”تم القضاء على الإرهابيين (لم يذكر عددًا) الذين يشكلون تهديدًا مباشرًا مما سمح لشركائنا بالسيطرة على المنطقة“.

وأشار البيان إلى أن العملية لم تتسبب بخسائر بشرية أو إصابات في صفوف المدنيين، وأن القوات الأمريكية كانت في المنطقة لحظة تنفيذ الغارات من أجل تقديم المشورة ومساعدة القوات الصومالية والأفريقية.

وبحسب البيان فإن القيادة الأمريكية ستواصل دعم الحكومة الصومالية من خلال تعزيز قواتها الأمنية لاستعادة استقرار البلاد.

وكثفت ”أفريكوم“ غاراتها الجوية في الصومال خلال الفترة الأخيرة، ونفذت خلال الشهور الثلاثة الماضية فقط أكثر من 24 غارة، بينما نفذت في العام الماضي نحو 64 أخرى.

ويخوض الصومال حربًا منذ سنوات ضد حركة ”الشباب“، التي تأسست مطلع العام 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم ”القاعدة“ تبنت العديد من العمليات، التي أودت بحياة المئات.