رئيس الوزراء المغربي: نعالج مرضي كورونا بدواء الملاريا

الخميس 19 مارس 2020

رئيس الحكومة المغربية

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا في بلاده تتلقى العلاج باستعمال دواء يُصنع في البلاد، ويستخدم في علاج داء الملاريا.

جاء ذلك في تغريدة للعثماني، الخميس، تفاعل فيها مع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، حذفها في وقت لاحق.

وقال العثماني: إن ”جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا في المغرب، والتي تعاني من أعراضه، هي فعلا تعالج بهذا الدواء (Plaquenil بلاكُنيل) وهو يصنع بالمغرب، فلا حاجة لجلد الذات باستمرار“.

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ويأتي كلام العثماني ردا على مطالب نشطاء دعوه لاقتناء دواء علاج كورونا.

وقال حساب باسم كريم الهاني: ”الدواء اسمه (بلاكُنيل) الموجود أصلا في المغرب ويستعمل في علاج مرض الملاريا“.

وأضاف الهاني: ”بحسب البروفيسور ديدي راوول، الدواء جُرب في الصين، وأثبت نجاعته في شفاء جميع الحالات التي استعملته، أتمنى من السيد رئيس الحكومة المحترم أن ينور الرأي العام“، وهو ما أكده العثماني في تغريدته قبل أن يحذفها.

وغرّد العثماني، في وقت لاحق موضحا بقوله: ”تفاعلًا مع تعليقات بعض المواطنين حول استعمال دواء الكلوروكين في علاج الإصابة بفيروس كورونا، يجب التوضيح أن استعمال هذه المادة لا يزال في بدايته في مختلف الدول، وليست هناك أدلة كافية على فعاليته في علاج هذا الداء، وأن الوقاية وحدها حاليًا السبيل الوحيد لحماية المجتمع منه“.

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