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الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس آب،  بسبب تفشي فيروس كورونا.

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

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