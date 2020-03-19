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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل ثالث وفاة بـ“كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في كلمة له بالجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس.
وأوضح قوجة أن المتوفى جنرال سابق، وأنه راجع أحد المستشفيات قبل 4 أيام.
ولفت إلى أن معدات التشخيص السريع لكورونا محلية الصنع. وأوضح قوجة أن تركيا تمتلك حاليا 115 ألفا من المعدات، وأنها قادرة على إنتاج مليون على الأقل خلال شهر. وقال: ”سنكثف أعداد الفحوصات الطبية والتحاليل في الفترة المقبلة“.
وكشف وزير الصحة أن تركيا اتخذت تدابير ضد الشركات التي تحاول استغلال الأزمة. وأضاف: ”منعنا التصدير إلى الخارج“.
والأربعاء، أعلن قوجة ارتفاع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 191.
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