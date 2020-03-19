مصر: تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

الخميس 19 مارس 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة.



وكشف المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى "تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل".

وأكد مجاهد أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وذكر مجاهد أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة".