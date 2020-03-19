شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن خلو البلاد من فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 19 مارس 2020

أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري، خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد، والحرب على السماسرة الذين رفعوا الأسعار مستغلين الأزمة، وفقا للعين.



وقال الناظوري في تصريحات صحفية عقب اجتماع للجنة الليبية العليا لمكافحة الوباء، ستتم مواجهة سماسرة الأسعار بحزم، وقوة داعيا الليبيين للإبلاغ عن كل المتجاوزين.

ودعا رئيس أركان الجيش الليبي رجال الأعمال إلى التحرك الفوري للمساهمة في تخطي الأزمة من خلال توفير كافة النواقص، وتولي أمور الليبيين العالقين في الخارج.

وأشار رئيس اللجنة الليبية العليا لمكافحة الوباء، إلى أن الأمور طيبة، لا توجد حالة حتى الآن مصابة بكورونا، واللجنة الاستشارية تعمل بشكل جيد، مطمئنا المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي كافٍ.

وطالب رئيس اللجنة كافة العاملين بالمؤسسات العامة إلتزام منازلهم منذ الآن، على أن يقتصر العمل على من تتطلب طبيعة عمله الاستمرار، كرجال الأمن والعناصر الطبية والمساعدة وغيرها، مشيرا إلى إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ اليوم، والتكفل بإقامة العالقين في الخارج وتسسير أمورهم.

ومن جهته، أكد وزير الداخلية الليبي المستشار إبراهيم بوشناف، أنه لا هوادة في تطبيق قرار فرض حظر التجول المفروض وستتم مصادرة أية آلية تتحرك دون إذن وفقا لقانون النظام الصحي.

وأشار إلى أن فرض حظر التجول سيكون تصاعديا، وساعات فرضه قد تزيد لأكثر من 12 ساعة، لافتا إلى أن هناك عدة جهات تتطلب أعمالها التواجد في أماكن العمل سيتم استثناؤها من خلال منحها شعارا تتحرك به، ويتم تسيير أمورها من قبل الجيش والشرطة الذين سيفرضان حظر التجوال.

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وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد بوشناف أن القرار لم يتخذ لتقييد الحريات بقدر ما اتخذ للمصلحة العليا للوطن والمواطن، مشددا على أن القرار غير خاضع للتقييم بتاتا، وتقرر إقفال كافة المنفذ البرية والبحرية والجوية حيز التنفيذ منذ اليوم.

وعقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اجتماعها الثاني، الخميس بديوان وزارة الداخلية في بنغازي بحضور كافة أعضائها من بينهم وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الليبي الدكتور سعد عقوب، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق أن ليبيا خالية من فيروس كورونا رغم تسجيل 15 حالة اشتباه تبين على مستوى البلاد تبين خلوها جميعا من المرض.

ودعا عقوب إلى تكاتف الجميع وعدم بث الذعر بين المواطنين، مؤكدا أن تعليق الدراسة وفرض حظر التجول لمدة أسبوعين لأجل حصر المرض في حال ظهوره بعد انتهاء فترة الحضانة.

وأكد أن التجمعات هي المصدر الرئيسي لتفشي المرض وانتشاره، مشددا على الجميع ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة بالخصوص.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الناطق باسم اللجنة الأستاذ الدكتور أحمد الحاسي، أن نشرة وبائية يومية ستصدر عن اللجنة بها كافة البيانات الواضحة والصريحة.