حمدوك يعين محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني

الخميس 19 مارس 2020

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، قرارا يقضي بتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك المركزي، وذلك بعد فراغ استمر لعدد من الشهور.



كما شمل قرار حمدوك، تعيين محمد أحمد بشرى بدوي نائبا لمحافظ بنك السودان المركزي .. وفق “العين“.

ووجه حمدوك وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وجاء التعيين بعد فراغ دام لأكثر من ثلاثة أشهر في إدارة بنك السودان المركزي عقب استقالة محافظه السابق حسين جنقول.

Advertisements

وشهدت الفترة القليلة الماضية تدهورا مريعا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ الدولار ١١٥ جنيها في تعاملات السوق السوداء.

كما ارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي عندما تجاوز 70% خلال شهر فبراير الماضي، وفق جهاز الإحصاء المركزي في البلاد.

واضطرت وزارة المالية السودانية، الإثنين، إلى أجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي السوداني، تماشياً مع التدابير التي اتخذتها السلطة الانتقالية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.

ويكتسب المؤتمر الاقتصادي، الذي تم إرجاؤه، أهميته لكونه مرتبط بمسألة الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية "القمح، الوقود، الدواء" من حيث الإبقاء عليه أو رفعه، وفق اتفاق بين السلطة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير.