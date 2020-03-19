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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 36 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19).
وقالت الوزارة، في بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وأن الـ19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.
وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض، و4 في القطيف، و3 حالات في مكة المكرمة، و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها، الخميس، حالتان، ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.
وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل، تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.
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