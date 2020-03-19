ترامب: مستعد لإنهاء معركة النفط في الوقت المناسب

الخميس 19 مارس 2020

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه سينخرط في نزاع النفط الدولي في الوقت المناسب، مضيفا أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.

وأضاف ترامب في حديث مع الصحفيين بالبيت الأبيض: ”نحاول العثور على حل وسط من نوع ما.. تحدثت إلى عدة أشخاص بخصوص النزاع.. إنه أمر مدمر للغاية بالنسبة لروسيا“.