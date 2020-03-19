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الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الكويت تمدد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس

الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، أن الكويت قررت تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس آب،  بسبب تفشي فيروس كورونا.

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس.

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