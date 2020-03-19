تركيا تسجل ثالث وفاة بـ“كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في كلمة له بالجمعية العامة للبرلمان التركي، الخميس.

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وأوضح قوجة أن المتوفى جنرال سابق، وأنه راجع أحد المستشفيات قبل 4 أيام.

ولفت إلى أن معدات التشخيص السريع لكورونا محلية الصنع. وأوضح قوجة أن تركيا تمتلك حاليا 115 ألفا من المعدات، وأنها قادرة على إنتاج مليون على الأقل خلال شهر. وقال: ”سنكثف أعداد الفحوصات الطبية والتحاليل في الفترة المقبلة“.

وكشف وزير الصحة أن تركيا اتخذت تدابير ضد الشركات التي تحاول استغلال الأزمة. وأضاف: ”منعنا التصدير إلى الخارج“.

والأربعاء، أعلن قوجة ارتفاع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 191.