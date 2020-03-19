الملك سلمان يلقي خطابا هام للشعب السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، تعليقا منه على تفشي فيروس كورونا المستجد: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى : ( فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا )".

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وتابع في خطاب موجه إلى الشعب السعودي: "ستتحول هذه الأزمة إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الملك سلمان على "أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة هذا الانتشار السريع لهذه الجائحة".

وتابع: "نواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم، وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية، أدام الله علينا توفيقه وسددنا لكل خير".

وأردف: "حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه".