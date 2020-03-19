شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر لكلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيلقي كلمة بعد قليل.



ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم، وإعلان المملكة إغلاق كافة المساجد عدا الحرمين الشريفين، بجانب منع الرحلات الجوية إلى عدد من دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر لكلمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.