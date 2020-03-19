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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تجلي 80 كوريا جنوبيا من إيران وتنقلهم لبلادهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الخميس، في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية من إيران، بمن فيهم 6 أفراد من عائلاتهم الذين يحملون الجنسية الإيرانية.
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاءت هذه المبادرة الإنسانية بناءً على طلب من حكومة كوريا الجنوبية، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس كورونا عالميا.
وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران، يوم الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية ”آسيانا“ إلى مطار ”إنتشيون“ الدولي في كوريا الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.
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