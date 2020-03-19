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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكاي نيوز| عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت فضائية " سكاي نيوز "، مساء اليوم الخميس نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى مثيلتها في الصين .
وسجلت إيطاليا، اليوم الخميس، 3405 وفيات بفيروس كورونا متجاوزة وفيات الصين التي بلغت 3245.
وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف.
وتعد إيطاليا ثاني أشد دول العالم تضررا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصا، معظمهم في الصين.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية كأكثر دولة في العالم يسكنها كبار السن بعد اليابان، حيث إن الغالبية العظمى من الوفيات في إيطاليا، ونسبتهم 87 بالمئة، كانوا فوق سن 70 عاما.
وكان جميع الضحايا في إيطاليا تقريبا يعانون مرضا أو أكثر، مثل السكري أو السرطان أو ارتفاع ضغط الدم أو القصور الكلوي.
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