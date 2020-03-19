إيطاليا تضرب الرقم القياسي للصين في عدد الوفيات بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

اجتازت إيطاليا رقما قياسياً قاتماً اليوم الخميس عندما تفوقت على الصين باعتبارها الدولة التي سجلت معظم حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد الذي يجتاح الكوكب.

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وصعد العالم حربه في محاولة لاحتواء الانتشار السريع لـ COVID-19، مع فرض العديد من البلدان عمليات الإغلاق التي تبقي عشرات الملايين من الأشخاص محاصرين في منازلهم. لكن عدد القتلى ارتفع في أوروبا حتى مع رؤية الصين بصيص أمل مع عدم الإبلاغ عن أي حالات محلية جديدة لأول مرة.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أعلنت إيطاليا عن 427 حالة وفاة أخرى اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3405، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.

وسجلت الصين، حيث ظهر تفشي المرض لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، رسميا 3245 حالة وفاة.