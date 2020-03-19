الحكومة الكويتية: مستعدون لكافة السيناريوهات المتوقعة بشأن فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه تقرر تكليف وزارتي الصحة والدفاع، بتجهيز أرض المعارض بمنطقة مشرف، كمستشفى ميداني على وجه السرعة.

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وأضاف المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي، قرر تكليف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع هيئة الصناعة والطيران المدني، باستمرار رحلات الشحن الجوي، لاستيراد المواد الغذائية والأساسية، والتي تتطلب النقل الجوي، بالإضافة إلى التنبيه على وزارتي الصحة والداخلية، بتفعيل العقوبات على التصرفات غير المسؤولة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، دعوة مجلس الوزراء الكويتي، إلى المواطنين والمقيمين، الالتزام بتعليمات وتوجيهات السلطات الصحية، خاصة بالبعد عن التجمعات؛ لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء، وتكريس النهج الحضاري والوعي والمسئولية في العمل الجماعي، لحماية المجتمع الكويتي من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدد المزرم على أن فرض حظر التجول، هو خيار قائم، مشيرا إلى أنه عندما ترى السلطات الصحية ضرورته، سيتخذ القرار به على الفور، مؤكدا في الوقت نفسه، استعداد الحكومة الكامل لكافة السيناريوهات المتوقعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال حزمة كاملة من الإجراءات الاحترازية.