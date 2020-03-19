شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: مستعد دخول معركة النفط ولكن فى الوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إنه سينخرط في نزاع النفط الدولي في الوقت المناسب، مضيفا أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.



وأضاف ترامب في حديث مع الصحفيين بالبيت الأبيض: ”نحاول العثور على حل وسط من نوع ما.. تحدثت إلى عدة أشخاص بخصوص النزاع.. إنه أمر مدمر للغاية بالنسبة لروسيا“.

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