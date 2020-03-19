إصابة 3 من البعثة الأميركية في جنيف بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" أن ثلاثة أشخاص يعملون لدى البعثة الدبلوماسية الأميركية في جنيف أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنهم "في حالة جيدة".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن بضعة موظفين بالخارجية بأنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل عن مكان عملهم أو إذا كانوا عادوا للولايات المتحدة.

وقال متحدث بالبعثة الأميركية في جنيف تواصلت معه وكالة "رويترز": "نؤكد أن لدينا حالياً ثلاث حالات إصابة مؤكدة بكوفيد 19 بالبعثة الأميركية في جنيف".

وأضاف المتحدث: "الحالات المؤكدة في وضع جيد ورهن الحجر الصحي الذاتي وكذلك المخالطون لهم. ليس بوسعنا عرض تفاصيل أكثر حفاظاً على الخصوصية"، مضيفا أن المباني حيث يعملون تم تعقيمها لمنع وقوع إصابات أخرى.

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ومن المعتقد أن البعثة الأميركية في جنيف تضم أكثر من 200 دبلوماسي وموظف محلي. ويعمل الكثير منهم من المنزل حالياً.

ويقع المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. وقد تم تسجيل حالات إصابة بين موظفي منظمات عدة في هذه المدينة السويسرية، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وفي مدارس دولية بمحيط جنيف.

وليل الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها علقت خدمات منح تأشيرات الدخول الروتينية في غالبية دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن القنصليات الأميركية ألغت "كل المواعيد المعتادة" المتعلقة بمنح هذه التأشيرات "في غالبية دول العالم".

ولم توضح الخارجية الدول المعنية بهذا الإجراء، داعيةً إلى الاطلاع على المواقع الإلكترونية لسفاراتها.

وتابعت الوزارة أنها ستواصل درس الملفات المتعلقة "بضرورات السفر الملحة"، وكذلك الخدمات القنصلية للرعايا الأميركيين.

وفرضت الولايات المتحدة قيودا مشددة جداً في آذار/مارس على دخول البلاد لتجنب انتشار وباء كورونا المستجد من الخارج.