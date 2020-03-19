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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب في الصحة العالمية يكشف حقائق مهمة عن الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
تباين وتضارب كبير في المواد والإرشادات التي يتم تداولها حول فيروس كورونا.
على الرغم من اعتماد الكثير من وسائل الإعلام على المصادر الرسمية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الكثير من العلومات المتضاربة حول الوقاية والعلاج من المرض.
وبشأن بعض المعلومات التي تتردد حول الفيروس، تحدثت "سبوتنيك"، مع الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والذي أكد أن 80% من الحالات المصابة بكورونا لا يحتاجون للتدخل الطبي، وأن بعض الحالات قد تصاب بالفيروس وتتعافى دون ان تعرف أنها مصابة بكورونا.
بشأن حالات التعافي... هل تظل حاملة للفيروس ويمكن أن يعدي المصاب بعد التعافي؟ هل يموت الفيروس في درجات حرارة بالفعل وما هي أو ما حقيقة الأمر؟
التعافي التام يعني تحول حامل الفيروس إلى الحالة السلبية، بمعنى اختفاء الفيروس من جسم المصاب، ومن ثم لا مجال لأن ينقل العدوى لغيره.
لكن ما نود التأكيد عليه هو أهمية التأكد من اكتمال تعافي المصاب، وألا يكون مايمر به مجرد حالة تحسن يعقبها انتكاسة.
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