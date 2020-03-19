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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جوتيريس": العالم الآن في حرب ضد فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس، إن العالم الآن في حرب ضد فيروس كورونا المستجد، مطالبا بإجراءات سياسية مبتكرة لمكافحته.
وأضاف جوتيريس، في تصريحات صحفية، أن مكافحة الفيروس تتطلب إجراءات سياسية مبتكرة ومتسقة من قبل الدول ذات الاقتصادات الرائدة في العالم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة قادة العالم للاجتماع وطرح خطة عاجلة ومنسقة لمواجهة أزمة الفيروس، مشددا على أنه يجب تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر عرضة لانتشار كورونا.
وأشار إلى أن ملايين الأشخاص قد يموتون إذا لم نوقف تفشي هذا الوباء الذي بات يهدد دول العالم.
والسبت، ألغى الأمين العام للأمم المتحدة زيارته إلى بوركينا فاسو والنيجر، قبل ساعات من مغادرته، بسبب "التطوّرات المرتبطة بوباء كورونا.
وطالب جوتيريس من الموظفين غير الأساسيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن يؤدّوا أعمالهم عن بُعد، بحسب ما أعلن مكتبه.
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