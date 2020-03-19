مجلس الوزراء الكويتي يقرر تمديد تعليق الدراسة حتى 4 أغسطس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، تمديد تعليق الدراسة فى جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس/آب، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا للعين.

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وأعلنت الكويت، في وقت سابق اليوم، شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 18 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.