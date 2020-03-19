السلطات القبرصية التركية ترجئ الانتخابات الرئاسية جراء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

قررت السلطات القبرصية التركية، اليوم الخميس، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، إلى تشرين الأول/أكتوبر، في إطار التدابير المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وقرر النواب أثناء جلسة استثنائية إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التي كانت مقررة أصلًا في 26 نيسان/أبريل، في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وفي هذا الوقت، سيبقى الزعيم الحالي مصطفى أكينجي في منصبه.

وقبرص مقسمة منذ العام 1974 بعد أن اجتاحت تركيا شطرها الشمالي ردًا على محاولة انقلاب قام بها قوميون لإلحاق الجزيرة باليونان، بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والمعترف بها دوليًا و“جمهورية شمال قبرص التركية“ التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

واليوم الخميس، أغلقت السلطات القبرصية التركية شمال الجزيرة أمام الأجانب لمحاولة الحد من انتشار الوباء.

وبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة، الثلاثاء، سُجّلت 20 إصابة بالمرض في شمال الجزيرة، أما في جمهورية قبرص، فأُبلغ عن 58 إصابة حتى اليوم الخميس