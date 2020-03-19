شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي في تركيا، بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).



وقال صويلو بحسب وكالة أنباء الأناضول إن تركيا لديها 9 آلاف و800 شخصا يخضعون للحجر الصحي، من بينهم المواطنون العائدون من العمرة".

و​أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الثلاثاء الماضي، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.