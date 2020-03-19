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تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي

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الخليج 365 - متابعات

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي في تركيا، بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال صويلو بحسب وكالة أنباء الأناضول إن تركيا لديها 9 آلاف و800 شخصا يخضعون للحجر الصحي، من بينهم المواطنون العائدون من العمرة".

و​أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الثلاثاء الماضي، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.

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