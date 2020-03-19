- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خضوع قرابة 10 آلاف شخص للحجر الصحي في تركيا، بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وقال صويلو بحسب وكالة أنباء الأناضول إن تركيا لديها 9 آلاف و800 شخصا يخضعون للحجر الصحي، من بينهم المواطنون العائدون من العمرة".
وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، الثلاثاء الماضي، عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) "جائحة" في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن خضوع قرابة 10 آلاف للحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.