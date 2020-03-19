شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشاد تسجل أول حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أكدت حكومة تشاد في بيان، الخميس، أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements وأشارت الحكومة إلى أن الحالة لمغربي دخل البلاد قادماً من الكاميرون، ولم تذكر الحكومة تفاصيل أخرى. ولم تسجل مدينة ووهان الصينية، الخميس، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، أي إصابة جديدة للمرة الأولى. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الإصابات الواردة إلى الصين من الخارج ارتفاعا قياسيا، ومعظمها في العاصمة بكين.

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