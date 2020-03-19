تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد لمريض مصاب بفيروس كورونا التاجي.

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أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أول أمس الثلاثاء، فرض حظر تجول في البلاد، كإجراء احترازي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي.

وقال قيس سعيد، في كلمة مباشرة توجه بها للشعب، إنه تم إصدار الأمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.

ودعا قيس سعيد التونسيين إلى ملازمة بيوتهم عدة أيام خيرا لهم من الإصابة بالفيروس.