هيئة الدواء والغذاء الأمريكية تجيز استخدام دواء للملاريا لعلاج كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إجازتها لاستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا في الأسواق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال ستيفن هان، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في مؤتمر حول آخر مستجدات كورونا، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيتم صرف هذا الدواء بوصفة طبية قريبا إلى مجموعات كبيرة.

وأكد هان أن هناك أكثر من 10 آلاف عالم يعملون على التوصل إلى دواء آمن لعلاج كورونا، لافتة إلى وجود خطة لدراسة أدوية موجودة حاليا تستخدم في علاج أمراض أخرى، مع دراسة إمكانية استخدامها في علاج كورونا.

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وأشار إلى وجود أفكار أخرى للعلاج، مثل إمكانية استخدام بلازما الدم لشخص تعافى من كورونا، في علاج مريض آخر من خلال الحقن.

والكلوروكين يستخدم في علاج الملاريا بالأساس، وأظهر علامات إيجابية ضد فيروس كورونا المتحور، ما يعطي أملاً كبيراً في إنتاج لقاح فعال وغير مكلف.

يبذل العلماء جهدا مضاعفا ويسارعون الزمن للتوصل إلى لقاح فعال يوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 200 ألف حالة حول العالم.