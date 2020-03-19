شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة البريطانية تدعو رعاياها العالقين في الكويت لطلب المال من الجمعيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت السفارة البريطانية في الكويت، رعاياها الذين يمرون بضائقة مالية إلى طلب المساعدة من أصدقائهم أو عائلاتهم أو الهيئات الخيرية في الكويت، مثل: بيت الزكاة، أو جيش الخلاص، في حال علقوا في الكويت ولم تعد لديهم أموال كافية.



وخاطبت السفارة رعاياها من خلال تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، قائلة:“إذا كنت عالقًا في الكويت وليس لديك ما يكفي من المال، فالرجاء طلب المساعدة من خلال الأصدقاء أو العائلة أو المؤسسات الخيرية المحلية في الكويت، مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص، (وهو منظمة تدعم المسيحيين في كل أنحاء العالم)“.

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