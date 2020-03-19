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ووهان دون إصابات.. وترمب يدعم الأمريكيين بتريليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وكالات - عواصم

حذر خبراء من إمكانية أن تشهد الصين موجات جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد، رغم عدم تسجيل أي إصابات جديدة في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس أمس.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن خبراء في مجال الأوبئة أن طبيعة هذا الفيروس بشكل خاص تزيد من خطر عودة الإصابة به مجددا، وذكر أنه من الصعب اكتشاف الفيروس مما يتسبب في بقائه بالجهاز التنفسي لمدة أطول من فيروس «سارس» الذي أصاب ثمانية آلاف شخص عام 2003، وأوضح أن هذا الأمر سيجعل من الصعب منع الموجات الجديدة لتفشي الفيروس.

وأعلنت الصين أمس تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 3245 حالة، ونقلت بلومبيرج عن السلطات الصحية أن جميع الوفيات حدثت في مقاطعة هوبي.

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وأضافت أنه تم خلال هذه الفترة أيضا تسجيل 34 حالة إصابة، جميعها من الخارج، لتصل حصيلة الإصابات 80928 حالة.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا أمس، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة، ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 152 إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.

وعلى صعيد مختلف، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قانون حزمة المساعدات من فيروس كورونا والذي يتضمن أحكاما بتوفير الاختبار المجاني لكل المواطنين وإجازة طارئة مدفوعة.

وأوضح البيت الأبيض أن جهود الإدارة الأمريكية والمشرعين الأمريكيين ستتواصل لتمرير جملة الإجراءات الإسعافية التي اقترحتها إدارة الرئيس ترمب لمواجهة الركود الاقتصادي ومساعدة المواطنين بما قيمته تريليون دولار أمريكي.