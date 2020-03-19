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إيطاليا تقترب من تجاوز الصين.. و2000 حالة بإسبانيا يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - مدريد

باتت إيطاليا على بعد خطوات من تجاوز الصين في عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، في ظل الأرقام الكبيرة التي تعلن بشكل يومي والانتشار اللافت للفيروس أوروبيا.

وصل عدد حالات الوفاة في إيطاليا أمس 2978 حالة، الأربعاء، بعد وفاة 475 آخرين، وبات المعدل يزيد بـ350 حالة يوميا منذ 15 مارس يوميا، وأصبح مرشحا لتجاوز الوفيات في الصين التي وصلت إلى 3249 شخصا.

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واستشهدت الأمم المتحدة والسلطات الصحية الإيطالية بمجموعة متنوعة من الأسباب لارتفاع عدد الضحايا في البلاد، أهمها العدد الكبير للسكان المسنين، وهم عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بمقدار ألفي شخص أمس، ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا و716 شخصا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع من 525 شخصا إلى 598 خلال 24 ساعة، وبعد إيطاليا تعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا حاليا في أوروبا من جائحة فيروس كورونا، وتعد العاصمة مدريد المنطقة الأكثر تضررا في إسبانيا، حيث تم تأكيد 5637 حالة إصابة و390 وفاة.