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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
قال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا، الرائد طارق الخراز «إن الوزارة أعلنت أمس الأول فرض حظر التجوال في البلديات الخاضعة لسيطرتها».
وتابع الخراز أن حظر التجوال سيكون جزئيا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا من كل يوم، بدءا من أمس، مضيفا أن هذه الإجراءات احترازية لمنع التجمعات والاكتظاظ والوقاية من فيروس كورونا.
وقد أعلنت وزارة الداخلية في شرق ليبيا في وقت سابق عن إغلاق المقاهي والصالات الرياضية وأماكن التنزه العامة، وقال الدكتور أحمد الحاسي المكلف باللجنة الطبية لمكافحة وباء كورونا، في مؤتمر صحفي الأربعاء في بنغازي، «إن وضع المراكز الطبية في البلاد سيئ جدا، ولا توجد الإمكانات لمواجهة الوباء لو انتشر في البلاد».
وأعلن الحاسي عن إنشاء مركزين للعزل الصحي، أحدهما مستشفى ميداني عسكري في مطار بنينا الدولي، يشرف عليه الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تحظر التجوال.. وتعلن: مراكزنا لن تحتمل كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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