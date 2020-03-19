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الحوثيون يسممون طعام اليمنيين في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مجددا مطاحن البحر الأحمر لإنتاج القمح بثلاث قذائف هاون، بهدف تدمير المنشآت والمؤسسات الحيوية في مدينة الحديدة وتسميم طعام اليمنين. وهاجمت الميليشيات مجمع إخوان ثابت الصناعي بثلاث قذائف مدفعية مماثلة في استهداف ممنهج للمنشآت الحيوية في مدينة الحديدة.

وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم التصدي لهجوم انتحاري لميليشيات الحوثي في مديرية حيس، «تكبدت على إثره الميليشيات الحوثية الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح»، مشيرا إلى أن مدفعية القوات المشتركة دكت العناصر الحوثية التي شنت الهجوم، «بضربات مباشرة أوقعت 15 حوثيا بين قتيل وجريح»، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار. وكانت وحدات من القوات المشتركة أحبطت هجوما شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقعها شرق مدينة الدريهمي جنوب الحديدة الساحلية، وفي الجوف لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأسر آخرون في عملية نوعية نفذتها قوات الجيش الوطني في مديرية خب الشعف، حيث استدرجت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية مجموعة من عناصر الانقلابيين في جبهة صبرين وشنت هجوما مباغتا، وأسفرت العملية عن أسر 35 عنصرا من ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى مقتل وإصابة العشرات، وغنمت قوات الجيش 6 آليات عسكرية وعددا من الأطقم، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأدانت الامم المتحدة استهداف مستشفى الثورة العام في تعز من قبل جماعة الحوثي، وعد بيان لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، أن من المروع حدوث هجوم على المرافق الصحية والمستشفيات، وهو الثاني على مستشفى الثورة.

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وأوضح البيان أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها وثقوا 142 هجمة على المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى في أنحاء اليمن كافة منذ 2015، كما أن أقل من 50% من المرافق الصحية في كافة أنحاء اليمن تعمل حاليا، ولايتوفر من المرافق العاملة مايكفي من المختصين والمعدات والأدوية.

وأشار إلى أن اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم يحتاج 80% من سكانه لنوع من المساعدات الإنسانية والحماية، وأصبح 10 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، و7 ملايين يعانون من سوء التغذية.

من جهتها، ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية بمدينة مأرب 200 كجم من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

مشاهدات يمنية: