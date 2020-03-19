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17 من المخالطين لترمب أصيبوا بكورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ريو دي جانيرو

ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا ضمن وفد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقت سابق هذا الشهر، وأصيبوا بفيروس كورونا إلى 17 شخصا.

وقال بولسونارو في مؤتمر صحفي أمس، «إن وزير المناجم والطاقة بنتو ألبوكيركي (61 عاما)، هو الأحدث من بين أعضاء وفد التقى بأعضاء من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مارلاجو، تثبت إصابته بالفيروس».

وأضاف بولسونارو عبر تويتر أنه خضع للفحص مرتين، وأن النتائج أظهرت سلبية إصابته بالفيروس الذي أصاب نحو 300 شخص في البرازيل، وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.