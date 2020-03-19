الداخلية تعلن تعليق الزيارات بالسجون حتى نهاية مارس بسبب كورونا

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد . وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن تقرر إستمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر شهر مارس الجارى، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

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