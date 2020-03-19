مجلس الوزراء رفض طلب وزير الصحة بعزل منتقطين كلياً

أفادت معلومات صحفية بأن ​مجلس الوزراء​ رفض طلب ​وزير الصحة​ حمد حسن بعزل منتقطين كلياً، بل طلب رفع منسوب التشدد بجميع المناطق اللبنانية. وكان وزير الصحة حمد حسن طلب عزل منتقطين سُجلت في كل منها أعلى نسبة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أفاد عن أنه طلب من القوى الأمنية التشدد لدرجة منع الناس من الخروج من منازلهم، مشيراً إلى أنه تم رصد 6 حالات إصابة بفيروس كورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى إجتماعية وهذا يزيد خطر انتشار الفيروس على الأراضي اللبنانية.

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