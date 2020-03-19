نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان ونظراً للأوضاع الإقتصادية الصعبة وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/03/2020 (إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا)، وحرصاً منا على سلامة المواطنين والموظفين معاً، تُعلن شركة مراد للخدمات الكهربائية، بأنها سوف تتوقف عن جباية فواتير الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في منطقة الجنوب وذلك حتى إشعار آخر.
وتذكر الشركة بأن مركز تلقي الاتصالات "Call Center" ما زال مستمراً بالعمل ويستقبل إتصالات المواطنين الكرام، للإبلاغ عن أي عطل على الرقم 1597.
كما يستمر قسم الصيانة في العمل من أجل إصلاح الأعطال وخدمة أهلنا.
علماً، أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وزودت موظفيها بالأدوات اللازمة، لحمايتهم وحماية المشتركين من الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة مراد تعلن توقفها عن جباية فواتير الكهرباء بالجنوب بسبب ظروف لبنان الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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