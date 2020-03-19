وزير الصحة: لدينا 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في عكار معلومة المصدر

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "موضوع العزل تكلمت فيه في جلسة ​مجلس الوزراء​ السابقة وكان الهدف الحد من انتشار كورونا وأمس تم تسجيل 16 حالة وهذا رقم مرتفع، وهناك تفلّت من الضوابط والاجراءات، وعليّ رفع مستوى التحذير وكان رأيي سابقاً انني مع عزل أي منطقة تسجل فيها ​حالات​ ​اصابات​ مجتمعية وهناك 6 حالات مجتمعية ولم أطرح اليوم موضوع العزل أبداً وقصدت "العزل" بمعنى الحرص و​المحبة​".

ولفت الحسن الى انه "مع الاجراءات للحدّ من انتشار "كورونا" واليوم رفعت منسوب التحذير لأن هناك 6 حالات مجهولة مصدر العدوى ونتابع هذا الموضوع، وحتى تاريخه لم نصل الى مرحلة الانتشار العام للفيروس ولكن الحذر واجب"، موضحاً انه "طلبت من وزيرة الدفاع ووزير الداخلية ان تتشدد النقاط الأمنية الموجودة على الارض بمنع السير غير الضروري لانه يجب ضبط الحركة فعلاً في هذه المرحلة ويجب عدم الافراط في التفاؤل بل يجب أن يكون التفاؤل مسؤولاً واليوم أقول ان الافضل عدم التفاؤل أبداً"، كاشفاً ان "​الصين​ تبرّعت بالـ Kit الخاص بالفحص والكمية الموجودة الآن في السوق تكفي للأعداد المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، وهناك 3 حالات إصابة ب​فيروس كورونا​ في عكار معلومة المصدر ويجب التشدد في تطبيق الخطوات الوقائية، وبعض الدول تشيد بإجراءات ​وزارة الصحة​ و​الحكومة اللبنانية​ وحماية مجتمعنا مسؤولية مشتركة ونقوم بواجباتنا ولا يجب أن ننغرّ بالارقام وعلى المجتمع أن يتحمّل مسؤولياته من خلال الحجر المنزلي".